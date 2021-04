Recovery Plan, speriamo di non diventare ‘verdi di bile’ (Di martedì 20 aprile 2021) Non è affatto casuale che la presentazione del Recovery Plan in Parlamento coincida con le prove generali di ritorno alla normalità, il 26 aprile prossimo venturo, giorno delle riaperture e della “nuova liberazione” (sic!). Nel “rischio calcolato” che ha spinto il premier Mario Draghi a far riaprire bar e ristoranti ha pesato non poco l’eventuale e prevedibile inasprimento delle proteste movimentiste, e parecchio movimentate, di una fetta del ceto medio borghese che si va radicalizzando. Dopo che la pandemia e i lockdown hanno affossato due milioni di aziende e 7-8 milioni di lavoratori, le contrapposizioni sociali si sono moltiplicate. Colpisce che sia montato il risentimento non tanto nei confronti dei pochi e soliti noti che hanno ricavato enormi profitti dal lockdown (grande distribuzione, Amazon in testa, comparto farmaceutico e così via) quanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Non è affatto casuale che la presentazione delin Parlamento coincida con le prove generali di ritorno alla normalità, il 26 aprile prossimo venturo, giorno delle riaperture e della “nuova liberazione” (sic!). Nel “rischio calcolato” che ha spinto il premier Mario Draghi a far riaprire bar e ristoranti ha pesato non poco l’eventuale e prevedibile inasprimento delle proteste movimentiste, e parecchio movimentate, di una fetta del ceto medio borghese che si va radicalizzando. Dopo che la pandemia e i lockdown hanno affossato due milioni di aziende e 7-8 milioni di lavoratori, le contrapposizioni sociali si sono moltiplicate. Colpisce che sia montato il risentimento non tanto nei confronti dei pochi e soliti noti che hanno ricavato enormi profitti dal lockdown (grande distribuzione, Amazon in testa, comparto farmaceutico e così via) quanto ...

M5S_Camera : Il Superbonus 110% deve essere prorogato a fine 2023 e chiediamo al governo di farlo in tempi celeri allocando le r… - CottarelliCPI : Al tribunale del lavoro di Milano la durata media dei processi è scesa in pochi anni da 12 a 4 mesi. Senza aiuti o… - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #20aprile: #PartiteIva, aiuto per 2 su 3; sostegno medio da 3mila e… - giannileft : RT @ilfattoblog: 'Un enorme buco fiscale si espande sotto il Paese. I responsabili? I soliti noti' [LEGGI] - infoitinterno : Recovery Plan, speriamo di non diventare ‘verdi di bile’ -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Recovery:Sbarra(Cisl),a Draghi chiesto coinvolgerci su piano Le parti sociali devono essere coinvolte perché vogliamo seguire passo passo" il Recovery plan. Lo dice Luigi Sbarra, segretario della Cisl, all'uscita da Palazzo Chigi. .

Draghi stringe sul Recovery, ultimi incontri. Resta il nodo governance Continua il giro di colloqui del presidente del Consiglio Draghi sul Recovery Plan. L'obiettivo più che fare presto è fare bene dice il premier ai partiti così come sottolineato anche dalla Commissione europea che dovrà validare il piano in due mesi. Ma intanto bisogna ...

Recovery Plan, quando arriveranno i fondi: le tappe verso i primi esborsi la Repubblica Recovery Plan, speriamo di non diventare ‘verdi di bile’ Non è affatto casuale che la presentazione del Recovery Plan in Parlamento coincida con le prove generali di ritorno alla normalità, il 26 aprile prossimo venturo, giorno delle riaperture e della “nuo ...

"Stop al coprifuoco o modello Madrid", dice Salvini Il segretario leghista insiste: "Ora bisogna correre sulle riaperture". E propone l'estensione dell'apertura dei locali alle 23 come nella capitale spagnola ...

Le parti sociali devono essere coinvolte perché vogliamo seguire passo passo" il. Lo dice Luigi Sbarra, segretario della Cisl, all'uscita da Palazzo Chigi. .Continua il giro di colloqui del presidente del Consiglio Draghi sul. L'obiettivo più che fare presto è fare bene dice il premier ai partiti così come sottolineato anche dalla Commissione europea che dovrà validare il piano in due mesi. Ma intanto bisogna ...Non è affatto casuale che la presentazione del Recovery Plan in Parlamento coincida con le prove generali di ritorno alla normalità, il 26 aprile prossimo venturo, giorno delle riaperture e della “nuo ...Il segretario leghista insiste: "Ora bisogna correre sulle riaperture". E propone l'estensione dell'apertura dei locali alle 23 come nella capitale spagnola ...