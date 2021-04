Questura | un giovane dirigente alla Digos | ecco chi è

Leggi su bergamonews

(Di martedì 20 aprile 2021) Il questore di Bergamo Maurizio Auriemma ha accolto e dato il benvenuto al Commissario Capo della Polizia di Stato Michele Mei, nuovodella Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali. Originario di Bergamo, 33 anni, Mei consegue la laurea in giurisprudenza e il diploma di specializzazione per le professioni legali all’Università degli studi di Milano e, dopo una breve esperienza nel settore privato, nel 2017 entra in Polizia. Ha frequentato il 107^ corso di formazione per funzionariScuola Superiore di Polizia di Roma, conseguendo anche un master di II livello in scienze della sicurezza all’Università La Sapienza. Mei ha iniziato il proprio percorso professionaledi Lodi, prima comedell’UPGSP e, nell’ultimo anno, come Capo di Gabinetto e ...