Petrolio: in rialzo, Wti sopra i 64 dollari al barile (Di martedì 20 aprile 2021) Avvio di giornata all'insegna del rialzo per le quotazioni del Petrolio, spinte dalla debolezza del dollaro e dalle buone indicazioni sul calo delle scorte. Il greggio Wti passa di mano a 64,08 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) Avvio di giornata all'insegna delper le quotazioni del, spinte dalla debolezza del dollaro e dalle buone indicazioni sul calo delle scorte. Il greggio Wti passa di mano a 64,08 ...

