Perché con l’automazione e l’IA il manager rischia più dell’operaio

(Di martedì 20 aprile 2021) Non è il primo avvertimento: i robot potrebbero svolgere il tuo lavoro. Non è detto che lo faranno – per ora, l’evidenza al riguardo è decisamente ambigua. Ma se ti stai chiedendo se in futuro saranno in grado di farlo, a prescindere da quale lavoro svolgi, la risposta è: probabilmente sì. È stato a lungo ipotizzato cheavrebbe penalizzato i lavori dei “colletti blu”, cioè quelli a basso salario e bassa istruzione fatti di compiti ripetitivi. In effetti, l’intelligenza artificiale potrebbe inghiottire una tonnellata di posti di lavoro a bassa qualifica, ma contemporaneamente produrne molti di più. Vari studi – come questo e questo, per avere un’idea di cosa accade in Europa – dimostrano cheha sì rimpiazzato alcuni impieghi (ad esempio nel settore manifatturiero), ma ne ha creati altri (ad esempio nel settore dei servizi), ...