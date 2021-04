**Omofobia: nulla di fatto su ddl Zan, Ostellari chiede riunione Capigruppo maggioranza** (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - nulla di fatto nell'Ufficio di presidenza della commissione Giustizia del Senato, che doveva decidere la calendarizzazione del ddl Zan collegato con altri disegni di legge sullo stesso tema. Ma il presidente, Andrea Ostellari, della Lega, ha chiesto che a questo punto si riuniscano i Capigruppo della maggioranza per decidere su quali provvedimenti procedere. Una decisione contestata da Pd e M5S, che ricordano che da Regolamento, non essendoci l'unanimità nell'Ufficio di presidenza, è la commissione che deve decidere sul calendario. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) -dinell'Ufficio di presidenza della commissione Giustizia del Senato, che doveva decidere la calendarizzazione del ddl Zan collegato con altri disegni di legge sullo stesso tema. Ma il presidente, Andrea, della Lega, ha chiesto che a questo punto si riuniscano idella maggioranza per decidere su quali provvedimenti procedere. Una decisione contestata da Pd e M5S, che ricordano che da Regolamento, non essendoci l'unanimità nell'Ufficio di presidenza, è la commissione che deve decidere sul calendario.

