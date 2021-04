Nostradamus colpisce anche la Regina Elisabetta | la previsione è catastrofica

(Di martedì 20 aprile 2021) Noi tutti ormai conosciamo le ben note profezie di; al popolare astrologo (mascrittore, farmacista e speziale) francese, è stata attribuita la grande capacità di prevedere un incredibile numero di eventi futuri nella storia del mondo intero, tra cui la Rivoluzione Francese, la bomba atomica o l’ascesa al potere di Adolf Hitler. Tuttavia, nessuno ha mai dimostrato di poter ricavare dai suoi scritti dati attendibili per ladel futuro; piuttosto, le sue predizioni appaiono come esempi di chiaroveggenza retroattiva. Chiunque, a posteriori, potrebbe interpretare nelle sue parole qualcosa di legato a fatti già accaduti o che sono in divenire. La profezia disullaTra le varie profezie di, ne ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nostradamus colpisce

Tecnoandroid

Parola di› La regina Elisabetta non è arrabbiata con Harry, solo triste: lo ... Kate Middletonancora con un cappotto di cammello › Il royal look del giorno. Kate ...Parola di› La regina Elisabetta non è arrabbiata con Harry, solo triste: lo ... Kate Middletonancora con un cappotto di cammello › Il royal look del giorno. Kate ...La profezia di Nostradamus, che in questi giorni è tornata di moda, non parla della fine del mondo, ma colpisce la Regina Elisabetta.