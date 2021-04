Moto GP, Quartararo-Ronaldo: non è la prima volta che un pilota emula un calciatore (Di martedì 20 aprile 2021) Quartararo-Ronaldo. No, non è una strana sfida tra il pilota di Moto GP ed il campione lusitano di calcio in forza alla Juventus. Dopo aver vinto il Gran Premio di Portimao, il centauro francese si è esibito nel celeberrimo “Siuuu”, l’esultanza resa famosa dal portoghese nel corso della sua scintillante carriera. Non è la prima volta che un pilota emula un calciatore. Motomondiale e calcio collegate dal tifo dei piloti che, oltre ad essere protagonista della competizione su due ruote più in vista del mondo, nascondono un animo acceso di tifosi. I punti di contatto, in questo senso, non mancano certamente con i centauri che molto spesso hanno esultato emulando i calciatori dopo aver vinto le corse. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 aprile 2021). No, non è una strana sfida tra ildiGP ed il campione lusitano di calcio in forza alla Juventus. Dopo aver vinto il Gran Premio di Portimao, il centauro francese si è esibito nel celeberrimo “Siuuu”, l’esultanza resa famosa dal portoghese nel corso della sua scintillante carriera. Non è lache ununmondiale e calcio collegate dal tifo dei piloti che, oltre ad essere protagonista della competizione su due ruote più in vista del mondo, nascondono un animo acceso di tifosi. I punti di contatto, in questo senso, non mancano certamente con i centauri che molto spesso hanno esultatondo i calciatori dopo aver vinto le corse. ...

