Meteo | temperature in rialzo Allerta meteo su una regione | ecco quale

Leggi su ck12

(Di martedì 20 aprile 2021) Le perturbazioni presenti in Italia dalla fine della scorsa settimana iniziano a perdere potenza determinando una situazione di instabilità ma con netta risalita delle: queste le principali previsionidi Protezione Civile ed Aeronautica Militare per martedì 20 aprile. Partiamo dal bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera del 19 aprile i cui dati e indicazioni sono validi per tutto martedì 20 aprile. La cartina dell’Italia è completamente verde ad eccezioni della parte centrale dell’Abruzzo dove è attiva un’di livello giallo e pertanto non sono diramati avvisi specifici Martedì #20aprile#GIALLA, per rischio idrogeologico, su parte dell’Abruzzo. Consulta il ...