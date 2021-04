(Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) – A una minuziosa e accurata descrizione della realtà esteriore fanno da contraltare sogni e ricordi che proiettano la narrazione in un orizzonte simbolico e universale. Ogni volume è accompagnato da immagini di riproduzioni di appunti, mano, dattiloe lettere di, in cui schizzi di disegni arricchiscono il contenuto, oltre che dipittoriche selezionate tra quelle che più hanno attinenza con i temi dei testi affrontati negli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Libri: Opere di Mario Lattes, scritti editi e inediti per la prima volta insieme a 20 anni dalla morte (2)... - TV7Benevento : Libri: Opere di Mario Lattes, scritti editi e inediti per la prima volta insieme a 20 anni dalla morte... - guastellae : RT @SalaLettura: letteratura fuori moda,latino di chiesa,libri erotici senza ortografia,romanzi delle bisavole,racconti di fate,libretti pe… - gighea : RT @SalaLettura: letteratura fuori moda,latino di chiesa,libri erotici senza ortografia,romanzi delle bisavole,racconti di fate,libretti pe… - bottegadihamlin : L’accoppiata tra #libri e #serietv è sempre più al centro del panorama culturale. Da opere letterarie famose sono t… -

Ultime Notizie dalla rete : Libri Opere

Affaritaliani.it

Molti altrisono stati scritti e saranno scritti sulle vite drammatiche e significative di ... Tolstoj chiedeva che le suefossero paragonate a quelle di Omero. In modo molto più preciso ...... erano state soltanto 'i pellegrinaggi ai Luoghi Santi e ledi S. Dimitrij di Rostov'.che lo avevano interessato ma che, in realtà, non erano stati che 'una goccia nel mare'. Come ...20 Aprile 2021 - Per il secondo anno consecutivo, le celebrazioni della Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazi-fascista sono organizzate nel rispetto delle norme - Renonews.it ...Daniela Ferolla, l'ex Miss Italia parla del suo nuovo libro "Un attimo di respiro": la sua esperienza con il concetto di bellezza ...