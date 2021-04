L’aria che tira, Myrta Merlino brutalizza il suo ospite “Evidentemente la stanno …”, gelo in studio (Di martedì 20 aprile 2021) L’aria che tira è una trasmissione molto seguita e apprezzata anche se la conduttrice Myrta Merlino ha faticato un po’ perchè agli inizi gli ascolti erano abbastanza bassi. Ma la trasmissione piace e il piglio della giornalista convince il pubblico che la ripaga regalandole buoni ascolti. Myrta Merlino all’ospite Gennaro Migliore lo tratta con sarcasmo Durante la puntata de L’aria che tira di ieri, la conduttrice Myrta Merlino ha perso un po’ la pazienza con l’ospite. Si parlava di controlli rispetti alle prescrizioni che ci sono a causa della pandemia da covid e in collegamento c’era il deputato renziano che ha detto di essere d’accordo con Matteo Bassetti, primario del ... Leggi su baritalianews (Di martedì 20 aprile 2021)cheè una trasmissione molto seguita e apprezzata anche se la conduttriceha faticato un po’ perchè agli inizi gli ascolti erano abbastanza bassi. Ma la trasmissione piace e il piglio della giornalista convince il pubblico che la ripaga regalandole buoni ascolti.all’Gennaro Migliore lo tratta con sarcasmo Durante la puntata dechedi ieri, la conduttriceha perso un po’ la pazienza con l’. Si parlava di controlli rispetti alle prescrizioni che ci sono a causa della pandemia da covid e in collegamento c’era il deputato renziano che ha detto di essere d’accordo con Matteo Bassetti, primario del ...

Advertising

reportrai3 : Lorenzo Gubian viene nominato amministratore unico di Aria. È l'uomo che ha redatto una relazione in cui si identif… - La7tv : #ottoemezzo @marcotravaglio ribadisce come il governo #Draghi non può fare miracoli: 'Ora nessuno critica, l'aria è… - caterpillarrai : Areare Areare! Apriamo le finestre per cambiare l'aria, è un gesto facile che ci protegge dal contagio. Serve come… - CarmelaCusmai : #TraImaledetti La musica prima di tutto, e per questo preferisci l'impari più vago e… - SignoraDelleOr1 : RT @Carmela_oltre: @SalaLettura @daniesposito46 @DanielaColange4 @doverid @crociangelini @iolibroetu @n_e_s_s_uno @ciaoPenelope .... Il mio… -

Ultime Notizie dalla rete : L’aria che 17.04.2021 L'Aria Che Tira - Diario La7