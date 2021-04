Juve | Dybala con CR7 | gioca Buffon Milan | chance per Mandzukic? Roma con Pellegrini e Mkhitaryan

(Di martedì 20 aprile 2021) Senza respiro. Si torna subito in campo per la trentaduesima giornata, che si apre stasera alle 20.45 con Verona - Fiorentina per concludersi giovedì con- Atalanta e Napoli - Lazio. In mezzo, ...

In mezzo, domani, ecco Milan - Sassuolo,- Parma e Spezia - Inter. Le ultime dai campi. Verona - Fiorentina (oggi, ore 20.45) ? Verona : nel suo 3 - 5 - 2 Juric dovrebbe confermare al centro ...Ribadisco il concetto: contro labisogna essere orgogliosi di fare una partita del genere ... se rientrerà Cristiano Ronaldo convorranno fare gol, ci staranno aspettando come la squadra ...Le possibili scelte di Pirlo e D’Aversa per Juventus-Parma: tutti i dubbi e i ballottaggi in vista della 32^ giornata di Serie A Si avvicina sempre di più la gara tra Juventus e Parma – valida per la ...Spezia-Inter (domani, ore 20.45) — Spezia: Italiano pensa a qualche cambiamento contro la capolista Milan-Sassuolo (domani, ore 18.30) — Milan: Ibrahimovic ha scontato la squalifica, ma è uno dei quat ...