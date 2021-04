Isola dei Famosi, Elisa Isoardi rompe il silenzio sui social (Di martedì 20 aprile 2021) Elisa Isoardi dopo l’infortunio all’occhio mentre si trovava in Honduras è dovuta rientrare in Italia Elisa Isoardi è tornata in Italia dopo l’infortunio all’Isola dei Famosi. E con un post pubblicato sui social ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. Infatti Elisa nel corso della nona puntata ha dovuto dire addio alla sua avventura all’Isola per via di un incidente all’occhio causato dal vento ed è stata colpita da un lapillo di fuoco mentre stava cucinando. Durante la puntata ha dovuto spiegare al pubblico che era costretta a rientrare in Italia per fare degli accertamenti all’occhio: “È tutto sotto controllo per adesso, però devo tornare in Italia per accertamenti. Mi hanno appena detto questo e la cosa mi uccide perché ... Leggi su 361magazine (Di martedì 20 aprile 2021)dopo l’infortunio all’occhio mentre si trovava in Honduras è dovuta rientrare in Italiaè tornata in Italia dopo l’infortunio all’dei. E con un post pubblicato suiha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. Infattinel corso della nona puntata ha dovuto dire addio alla sua avventura all’per via di un incidente all’occhio causato dal vento ed è stata colpita da un lapillo di fuoco mentre stava cucinando. Durante la puntata ha dovuto spiegare al pubblico che era costretta a rientrare in Italia per fare degli accertamenti all’occhio: “È tutto sotto controllo per adesso, però devo tornare in Italia per accertamenti. Mi hanno appena detto questo e la cosa mi uccide perché ...

MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - zazoomblog : Isola dei Famosi Elisa Isoardi rompe il silenzio sui social - #Isola #Famosi #Elisa #Isoardi #rompe - iambianca89 : RT @VanityFairIt: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare -