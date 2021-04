Immobile condottiero | la Lazio punta al quarto posto

(Di martedì 20 aprile 2021) Cirodella. Esatto, perchè l’obiettivo principale per cui i biancocelesti stanno lottando è il. Il numero 17 contro il Benevento ha finalmente ritrovato il gol: la sua totale presenza e costanza in squadra è fondamentale. Lariuscirà a posizionarsi nei primi quattro posti in classifica?e Correa ci sono:-Benevento 5-3? Sembra proprio di sì Laha finalmente ritrovato uno dei suoi giocatori più importanti: Ciro. Nella partita contro il Benevento che si è giocata domenica 18 aprile, il numero 17 biancoceleste è tornato ad esultare. Erano diverse giornate che l’attaccante partenopeo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Immobile condottiero

Periodico Daily - Notizie

Preoccupa sempre di più il prolungato digiuno di Ciro, che non trova la via della rete da ... Sono 11 anni che l'Inter non alza un trofeo , ma ora la compagine guidata dalsalentino ...Davanti Caicedo segna un goal favolosos, annullato ingiustamente dall'arbitro eancora una ... Applausi al portiere, fortunato a volta, madella difesa. Milan voto 8,5 : Dopo ...Quanto mancano le italiane, in questa fase della Champions League. Anche senza CR7, Lukaku, Ilicic e Immobile, però, le emozioni non sono certamente.