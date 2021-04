Giulia Salemi una furia | il gesto è stato eccessivo | la reazione dei fan

(Di martedì 20 aprile 2021)non è riuscita trattenersi e così si è sfogata su Twitter dove ha trovato l’appoggio di tantissimi fan e non. Ieri sera è andata in onda la decima puntata dell’Isola dei Famosi. Ci sono stati diversi episodi nel corso della puntata che sono stati oggetto di discussione e uno di questi èL'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

domenicalive : ?? Giulia Salemi diventa conduttrice! Su @MediasetPlay dal 16 aprile il suo nuovo programma, Salotto Salemi! ? Ne pa… - domenicalive : Va tutto a gonfie vele tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la coppia #Prelemi è sempre super solida! Ne parliam… - domenicalive : Bellissimi e innamoratissimi, Giulia Salemi parla del suo Pierpaolo Pretelli (e guardate che sguardo! ?)… - pierpaolo_e : RT @GiuseppeporroIt: Valentina Persia è un fiume in piena contro Fariba Tehrani: ecco cosa ne pensano Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli #… - Mestanaccount1 : RT @GiuseppeporroIt: Valentina Persia è un fiume in piena contro Fariba Tehrani: ecco cosa ne pensano Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli #… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Scintille e scontro epocale. All' Isola dei famosi precipita tutto e Valentina Persia sbotta contro Fariba Tehrani , madre di. Il web insorge e succede davvero di tutto. "O lei o io". Valentina Persia umilia Fariba Tehrani, insulti in diretta: Isola, situazione fuori controlloSi tratta della comica, Valentina Persia e la madre di, ovvero Fariba Therani. La cabarettista romana non ha utilizzato mezze misure, ne scorciatoie per arrivare dritta al punto della ...La scorsa puntata dell'Isola dei Famosi ha fatto emergere grandi tensioni tra i naufraghi, ma ha riservato anche una sorpresa, ovvero una speranza di salvezza.Giulia Salemi dopo la puntata dell'Isola dei Famosi sbotta: "Che schifo!" Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. E ...