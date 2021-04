Gabriel Garko perde la pazienza: «Gogna mediatica» (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo il coming out in diretta al Grande Fratello Vip 5, Gabriel Garko è finito spesso al centro del chiacchiericcio. L'attore, intervistato dal settimanale Chi, ha ammesso di essere stanco di sentire bugie sul suo conto. Gabriel Garko stanco della Gogna mediatica Intervistato dal settimanale Chi, Gabriel Garko ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Dopo il coming out al GF Vip, l'attore si è ritrovato al centro di diverse polemiche. Dall'Ares-Gate allo scandalo della Petrol-Mafia, Gabriel non ne può più di quella che definisce una «Gogna mediatica». Negli ultimi tempi, come se non bastasse, anche la salute di suo padre lo preoccupa molto, per cui ha davvero raggiunto il limite. Quando ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo il coming out in diretta al Grande Fratello Vip 5,è finito spesso al centro del chiacchiericcio. L'attore, intervistato dal settimanale Chi, ha ammesso di essere stanco di sentire bugie sul suo conto.stanco dellaIntervistato dal settimanale Chi,ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Dopo il coming out al GF Vip, l'attore si è ritrovato al centro di diverse polemiche. Dall'Ares-Gate allo scandalo della Petrol-Mafia,non ne può più di quella che definisce una «». Negli ultimi tempi, come se non bastasse, anche la salute di suo padre lo preoccupa molto, per cui ha davvero raggiunto il limite. Quando ...

gayit : Gabriel Garko racconta la sua verità tra Ares Gate, Ana Bettz e coming out: 'Basta bugie' - VeraNotizia : 'Mi hanno dato della mign..., ora parlo io' Coinvolto suo malgrado in diversi casi di cronaca giudiziaria e nel gos… - SpettacoliNEWS : Gabriel Garko: “Basta bugie su di me. Non è facile sopportare questa gogna mediatica. Ora racconto tutta la verità» - CasaPoeta : Da domani su “Chi” - blogtivvu : Gabriel Garko parla dell’AresGate e risponde al commento di Giletti dopo il coming out -