Firenze, droga: spacciava dai domiciliari. Va in carcere (Di martedì 20 aprile 2021) E' stato accusato di gestire una rete di spaccio mentre si trovava ai domiciliari in casa, a Firenze. Per questo un 45enne originario della Campania è stato arrestato dalla squadra mobile, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere disposta dal gip L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 20 aprile 2021) E' stato accusato di gestire una rete di spaccio mentre si trovava aiin casa, a. Per questo un 45enne originario della Campania è stato arrestato dalla squadra mobile, in esecuzione di una misura di custodia cautelare indisposta dal gip L'articolo proviene daPost.

Ultime Notizie dalla rete : Firenze droga "Nostro rione diviso tra ladri, vandali e pusher" FIRENZE - Dai vetri infranti per svaligiare le auto in sosta alle gomme bucate nei raid notturni ed è ripreso anche lo spaccio di stupefacenti, così i Cittadini Attivi di San Jacopino descrivono la ...

Aiello arrestato per droga a Milano: lo scherzo de Le Iene. I dettagli Il cantante sarebbe rimasto coinvolto in un traffico internazionale di droga, roba davvero assurda ... 12 ottobre Roma, 17 - 18 ottobre Napoli, 20 ottobre Milano e 29 ottobre Firenze. Per fronteggiare ...

Firenze, spacciatore in fuga abbandona la droga per strada 055firenze “Aiello arrestato per traffico di…" «Aiello arrestato per traffico di droga». Uno scherzo molto ben riuscito ... Il tour, dunque, si concluderà con un due date a Firenze, presso il Tuscany Hall, venerdì 29 e sabato 30 Successivamente ...

Aiello arrestato per spaccio internazionale? Ecco la verità Un pomeriggio concitato per i fan di Aiello. Solo pochi siti avevano pubblicato la notizia ma ciò era bastato per far crescere la preoccupazione tra i fan dell’artista calabrese: davvero Aiello era in ...

