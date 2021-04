Ecco come Breton prosegue la linea dura contro le Big Tech (Di martedì 20 aprile 2021) Tra euro digitale e regolamentazione delle big Tech l’Europa prova a puntellare la propria strategia in materia di digitale. D’altronde le due partite del momento sono proprio queste. Da una parte una maggiore vigilanza sui colossi della rete e la gestione dei dati da parte degli stessi e sempre con lo sfondo di una tassazione uniforme dei profitti da essi generati (la minimum corporate tax, qui l’articolo con tutti i dettagli). Dall’altra, la sfida globale della moneta virtuale, partita con la rincorsa cinese, la risposta americana con un dollaro digitale e in mezzo le manovre europee per la creazione di un euro virtuale. Partendo dalla prima, il commissario al Mercato Interno Thierry Breton sembra proprio voler proseguire con la linea dura contro le Big Tech. Il commissario ha ... Leggi su formiche (Di martedì 20 aprile 2021) Tra euro digitale e regolamentazione delle bigl’Europa prova a puntellare la propria strategia in materia di digitale. D’altronde le due partite del momento sono proprio queste. Da una parte una maggiore vigilanza sui colossi della rete e la gestione dei dati da parte degli stessi e sempre con lo sfondo di una tassazione uniforme dei profitti da essi generati (la minimum corporate tax, qui l’articolo con tutti i dettagli). Dall’altra, la sfida globale della moneta virtuale, partita con la rincorsa cinese, la risposta americana con un dollaro digitale e in mezzo le manovre europee per la creazione di un euro virtuale. Partendo dalla prima, il commissario al Mercato Interno Thierrysembra proprio voler proseguire con lale Big. Il commissario ha ...

