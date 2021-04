Dieci accordi tra Egitto e Libia Il Cairo appoggia Dabaiba

(Di martedì 20 aprile 2021) Il Governo di unità nazionale libico guidato dal primo ministro, Abdelhamid, ha firmatocon l’durante la visita a Tripoli dell’omologo egiziano, Mostafa Madbouly. La notizia è importante perché negli ultimi cinque anni ilha tenuto una posizione avversa al governo onusiano precedente, mentre adesso – secondo un percorso iniziato da mesi – il paese si è messo in una posizione più aperta e dialogante. Secondo quanto comunicato in una conferenza stampa congiunta, tra glifirmati ce ne sono tre che riguardano il campo dell’elettricità (problema enorme la mancanza di corrente elettrica, che produce blackout continui, e su cui i libici hanno chiesto al primo ministro recentemente nominato di provvedere). Altri riguardano le comunicazioni e la ...

Dieci accordi

