Decreto Covid | dal 26 aprile torna la zona gialla | via libera agli spettacoli all' aperto

Advertising

rtl1025 : ?? Arriva la #certificazioneverde per gli spostamenti tra #Regioni di colore diverso. Lo prevede la bozza di decreto… - MediasetTgcom24 : Covid, la bozza del decreto: torna la zona gialla, misure fino al 31 luglio #Coronavirus - fattoquotidiano : NUOVO DECRETO COVID, ECCO LA BOZZA Tornano le zone gialle, arriva la “certificazione verde” per gli spostamenti tr… - Giadahsospesap1 : RT @Activnews24: Il #coprifuoco viene confermato dalle 22 alle 5 del mattino fino al 31 luglio. È quanto si legge nella bozza del nuovo dec… - ale13_spino : RT @Activnews24: Il #coprifuoco viene confermato dalle 22 alle 5 del mattino fino al 31 luglio. È quanto si legge nella bozza del nuovo dec… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Covid

Si legge nella bozza del. 'La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere ...Leggi anche Coprifuoco, Speranza a Regioni: "Resta alle 22" Pass, spostamenti, zona gialla e scuola: bozzaArriva il pass vaccinale. Cosa è? Come funziona? Chi può richiederlo? Le certificazioni verdi sono documenti che provano lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid o ...In attesa del nuovo decreto, al vaglio del governo Draghi in queste ore, dalla bozza scopriamo le novità per le scuole italiane.