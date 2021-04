DayDreamer, anticipazioni oggi 20 aprile: Nihat caccia Sanem (Di martedì 20 aprile 2021) anticipazioni della puntata di oggi martedì 20 aprile di DayDreamer –Le Ali del Sogno: cosa accadrà a Can e Sanem? Partiranno per le Galapagos? Riuscirà la scrittrice ad avere la “benedizione” dei suoi genitori? Nihat reagirà in modo davvero inaspettato e getterà la figlia in crisi. DayDreamer va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.40. Can e Sanem hanno deciso di partire con la Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 20 aprile 2021)della puntata dimartedì 20di–Le Ali del Sogno: cosa accadrà a Can e? Partiranno per le Galapagos? Riuscirà la scrittrice ad avere la “benedizione” dei suoi genitori?reagirà in modo davvero inaspettato e getterà la figlia in crisi.va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.40. Can ehanno deciso di partire con la Articolo completo: dal blog SoloDonna

