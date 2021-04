Dalle riaperture al Def, cosa chiediamo a Draghi. Parla Lucaselli (FdI) (Di martedì 20 aprile 2021) Mario Draghi potrebbe fare molto di più. Quello che l’ex governatore della Bce diventato premier ha dimostrato finora non è abbastanza per un Paese inghiottito nell’imbuto della peggior crisi socio-economica dal 1945 ad oggi. Peccato perché le potenzialità ci sarebbero anche. Ylenja Lucaselli, deputata di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Bilancio, la vede così. Serve qualcosa di più, uno sforzo aggiuntivo. E poi, basta coi totem, il Recovery Plan è una ciambella di salvataggio non la soluzione a tutti i mali. Lucaselli, partiamo del tema più caldo. Le riaperture. Dal 26 aprile molto può cambiare, lei che dice? Noi siamo sempre stati per le riaperture e riaprire il 26 non è assolutamente una novità rispetto a quanto fatto lo scorso anno dal governo Conte, che riaprì il 3 ... Leggi su formiche (Di martedì 20 aprile 2021) Mariopotrebbe fare molto di più. Quello che l’ex governatore della Bce diventato premier ha dimostrato finora non è abbastanza per un Paese inghiottito nell’imbuto della peggior crisi socio-economica dal 1945 ad oggi. Peccato perché le potenzialità ci sarebbero anche. Ylenja, deputata di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Bilancio, la vede così. Serve qualdi più, uno sforzo aggiuntivo. E poi, basta coi totem, il Recovery Plan è una ciambella di salvataggio non la soluzione a tutti i mali., partiamo del tema più caldo. Le. Dal 26 aprile molto può cambiare, lei che dice? Noi siamo sempre stati per lee riaprire il 26 non è assolutamente una novità rispetto a quanto fatto lo scorso anno dal governo Conte, che riaprì il 3 ...

Advertising

giu_alessi : RT @MMmarco0: 'Sono preoccupato dalle riaperture, ancora troppi contagi e pochi vaccini. Serve molta cautela. Avremmo dovuto seguire l'esem… - MMmarco0 : 'Sono preoccupato dalle riaperture, ancora troppi contagi e pochi vaccini. Serve molta cautela. Avremmo dovuto segu… - larenait : Tra poco in diretta - MattiaM77 : Ma come si fa a dire “presi in contropiede dalle riaperture “ ???????!?! Ma stiamo scherzando? Comunque continuate a v… - Ro_Pulcini : È una decisione politica. Stando a questo articolo della Harvard Medical School si è contagiosi dalle 48h prima d… -