Così la Cina prova a salvare la Bri prima che frani

La Via della Seta non si è interrotta. Poco importa se negli ultimi mesi il mega progetto per le infrastrutture messo in piedi dalla Cina ormai otto anni fa ha cominciato a cedere, complici quei governi che i prestiti concessi da Pechino, molti dei quali con clausole di dubbia trasparenza (qui l'articolo), non riescono proprio a restituirli. A Pechino non è il momento di alzare bandiera bianca, semmai di rilanciare. E il fatto che sia sceso in campo il presidente cinese Xi Jinping in persona vuol dire che a Pechino lo smottamento della Belt&Road non è stato preso sottogamba. "La Cina continuerà a lavorare con i propri partner della Via della Seta, attuando una cooperazione di alta qualità", ha messo in chiaro durante il suo intervento alla cerimonia di apertura della Boao Forum for Asia Annual Conference 2021.

