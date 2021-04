Bozza dl: previsto il carcere per chi falsifica o abusa del green pass (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – Non si scherza con la certificazione verde. L’apparato sanzionatorio del decreto riaperture prevede il carcere per una serie di reati in cui incorre chi manomette o falsifica o abusa delle possibilità consentite dalla certificazione verde. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – Non si scherza con la certificazione verde. L’apparato sanzionatorio del decreto riaperture prevede il carcere per una serie di reati in cui incorre chi manomette o falsifica o abusa delle possibilità consentite dalla certificazione verde.

CarloF0554ti : Nella bozza regionale sulle norme per le riaperture c'è il divieto di pisciare e sputare nelle piscine. A parte ch… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Def, ok allo scostamento da 40 miliardi. Il Pil 2021 previsto a +4,5% | La bozza definitiva #economia… - newsfinanza : Def, ok allo scostamento da 40 miliardi. Il Pil 2021 previsto a +4,5% | La bozza definitiva - Claudio26520120 : RT @RogerAthom: Pare che nella bozza del prossimo DPCM sia previsto il sacrificio del primogenito...?? - RogerAthom : Pare che nella bozza del prossimo DPCM sia previsto il sacrificio del primogenito...?? -