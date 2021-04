Bianca Atzei: “Voglio un figlio”. La reazione del compagno Stefano Corti (Di martedì 20 aprile 2021) Bianca Atzei fa sul serio con Stefano Corti e vuole diventare mamma, almeno a quanto lascia intendere in un divertente video che la vede protagonista insieme al compagno. Non è la prima volta, del resto, che la coppia allieta i fan con simpatici siparietti social. “Amore, ho deciso: Voglio avere un figlio“, dice la cantante ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi nel filmato. La risposta di Corti, però, non è esattamente quella attesa. Il video di Bianca Atzei con Stefano Corti: scherzo o realtà? L’inviato de Le Iene, infatti, ha replicato così: “È una notizia incredibile, è bellissimo! E me lo dici così, in macchina?“. Poi, il “colpo di scena”: “E con chi?“. Lo sketch ha scatenato ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021)fa sul serio cone vuole diventare mamma, almeno a quanto lascia intendere in un divertente video che la vede protagonista insieme al. Non è la prima volta, del resto, che la coppia allieta i fan con simpatici siparietti social. “Amore, ho deciso:avere un“, dice la cantante ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi nel filmato. La risposta di, però, non è esattamente quella attesa. Il video dicon: scherzo o realtà? L’inviato de Le Iene, infatti, ha replicato così: “È una notizia incredibile, è bellissimo! E me lo dici così, in macchina?“. Poi, il “colpo di scena”: “E con chi?“. Lo sketch ha scatenato ...

