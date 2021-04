Bevono detergente pensando sia acqua: due anziani morti in rsa di Ovada (Di martedì 20 aprile 2021) Tragedia in una rsa di Ovada . Due anziani ospiti sono morti dopo aver bevuto da una bottiglia di detergente per mani , scambiandolo per acqua. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta, nel registro ... Leggi su quotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Tragedia in una rsa di. Dueospiti sonodopo aver bevuto da una bottiglia diper mani , scambiandolo per. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta, nel registro ...

