Avere un cantiere a Venezia: regole, permessi e accorgimenti nel gioiello della laguna (Di martedì 20 aprile 2021) Avere a che fare con Venezia vuol dire, principalmente, fare i conti con una città galleggiante che convive in una sorta di equilibrio fisico, chimico e meccanico tra legno, terra e acqua abbinato ad un ecosistema complicato quanto delicato. Se la costruzione di edifici ex novo in terra Veneziana è rara come un diamante, quelli preesistenti sono famosi in tutto il mondo per il loro splendore ed è per questo che hanno bisogno di una costante manutenzione. Insomma, anche Venezia, come una vera e propria signora, ha bisogno di rifarsi il trucco ed il nécessaire è un affare impegnativo. Per aprire un cantiere, bisogna fare i conti con quello che i Veneziani hanno cercato di codificare nel tempo con una serie di accorgimenti ingegnosi in un ambiente ostico che stona con la ... Leggi su newsagent (Di martedì 20 aprile 2021)a che fare convuol dire, principalmente, fare i conti con una città galleggiante che convive in una sorta di equilibrio fisico, chimico e meccanico tra legno, terra e acqua abbinato ad un ecosistema complicato quanto delicato. Se la costruzione di edifici ex novo in terrana è rara come un diamante, quelli preesistenti sono famosi in tutto il mondo per il loro splendore ed è per questo che hanno bisogno di una costante manutenzione. Insomma, anche, come una vera e propria signora, ha bisogno di rifarsi il trucco ed il nécessaire è un affare impegnativo. Per aprire un, bisogna fare i conti con quello che ini hanno cercato di codificare nel tempo con una serie diingegnosi in un ambiente ostico che stona con la ...

