Attilio Fontana fugge dalla giornalista di Report per non rispondere su Aria (Di martedì 20 aprile 2021) Quel portale per permettere ai cittadini lombardi di prenotare il proprio vaccini anti-Covid ha sempre funzionato a singhiozzo (per essere generosi). Lunghe settimane che sono diventate mesi, per una campagna di immunizzazione che poteva registrare un'immediata accelerazione se solo ci si fosse affidati a un sistema più collaudato e gratuito, come quello messo a disposizione da Poste Italiane. E, invece, per molto tempo la Regione Lombardia si è affidata al portale realizzato da Aria Spa che ha provocato più danni che benefici. E, soprattutto, ha avuto un costo elevatissimo per le casse pubbliche. Ma di chi è la responsabilità? Report ha provato a chiederne conto direttamente ad Attilio Fontana che, però, si è trincerato dietro al suo portavoce per non rispondere.

