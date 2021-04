ATP Barcellona 2021 | Lorenzo Musetti e Feliciano Lopez pronti a dar vita a uno spettacolo in campo

(Di martedì 20 aprile 2021) Quandoha deciso di passare professionista, nel 1997,era ancora ben lontano anche solo dall’essere concepito. E non era ancora nato quando l’uomo che oggi vive a Madrid, ma che ha origini in quel di Toledo, disputava il suo primo torneo del Grande Slam, il Roland Garros nel 2001. La sua infinita sequenza di Slam consecutivi dura dallo stesso evento, l’anno successivo. Sono ad oggi 75, il più alto numero tra i giocatori in attività. Ma il grande rispetto che il circuito ha sempre tributato all’iberico non è legato soltanto alla longevità. C’è infatti di mezzo anche un gioco mai banale, spesso votato all’attacco. Ed è per questo che l’incrocio conpromette: le tante soluzioni del ragazzo di Carrara si scontrano con le finezze che ...

Ultime Notizie dalla rete : ATP Barcellona

Federico Gaio accede al secondo turno dell'500 di. Il tennista faentino ha sconfitto Benoit Paire in due set (7 - 5, 6 - 3) mostrando una buona condizione al cospetto di un avversario che ha invece collezionato la sconfitta ......giornata di "riscaldamento" al torneo di(anche in Catalogna le temperature sono ancora ben sotto la media del periodo), in attesa di vedere in campo le teste di serie che ne fanno un...Dopo aver raggiunto la top 20, Jannik Sinner non vuole sapere di fermarsi. Il 19enne di Sesto Pusteria, appena entrato nella top 20 mondiale, si presenta ai nastri di partenza dell'ATP 500 di Barcello ...Quando Feliciano Lopez ha deciso di passare professionista, nel 1997, Lorenzo Musetti era ancora ben lontano anche solo dall'essere concepito. E non era ancora nato quando l'uomo che oggi vive a Madri ...