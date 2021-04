Abiti da sposa: è il momento di un modello romantico à la «Bridgerton» (Di martedì 20 aprile 2021) Basata sui romanzi di Julia Quinn e ambientata nel mondo dell’alta società londinese durante la Reggenza inglese, Bridgerton è la serie di Netflix più vista di sempre (ha debuttato il giorno di Natale del 2020). La protagonista della prima serie (ne sono state annunciate altre 3) è Daphne, interpretata dall’attrice Phoebe Harriet Dynevor, che, al suo debutto in società, incontra Simon, aka Rege?-Jean Page, il Duca di Hastings. Come andrà la loro storia e il loro matrimonio, se ancora non l’avete visto, lo lasciamo scoprire a voi. Noi, invece, vi confermiamo che lo stile Regency, grazie a questa serie, ha influenzato anche la moda contemporanea. Leggi su vanityfair (Di martedì 20 aprile 2021) Basata sui romanzi di Julia Quinn e ambientata nel mondo dell’alta società londinese durante la Reggenza inglese, Bridgerton è la serie di Netflix più vista di sempre (ha debuttato il giorno di Natale del 2020). La protagonista della prima serie (ne sono state annunciate altre 3) è Daphne, interpretata dall’attrice Phoebe Harriet Dynevor, che, al suo debutto in società, incontra Simon, aka Rege?-Jean Page, il Duca di Hastings. Come andrà la loro storia e il loro matrimonio, se ancora non l’avete visto, lo lasciamo scoprire a voi. Noi, invece, vi confermiamo che lo stile Regency, grazie a questa serie, ha influenzato anche la moda contemporanea.

Ultime Notizie dalla rete : Abiti sposa Holly Hagan sceglie l'abito da sposa in Geordie OG Finalmente ci siamo: dopo essere andata a caccia di location e aver pensato agli abiti delle damigelle , ora è il momento che Holly Hagan scelga il suo di vestito da sposa ! La star sposerà il fidanzato e calciatore Jacob Blyth. Ma prima è appunto arrivato il grande momento di ...

Il Royal wedding di Ranieri e Grace, 65 anni fa nel Principato di Monaco "È perché dobbiamo sempre disegnare i nostri abiti in modo che siano perfetti per i primi piani e ... Le cronache del sì di Montecarlo - con una sposa bella e delicata come una dea - rimbalzate ai ...

Abiti da sposa: è il momento di un modello romantico à la «Bridgerton» Vanity Fair.it Abiti da sposa: è il momento di un modello romantico à la «Bridgerton» Sognate un vestito da sposa in stile Regency? Puntate su modelli con vita a impero, spalle speciali e con qualche sbrilluccichio. Ne abbiamo selezionati alcuni che piacerebbero anche a Daphne (e a Sim ...

A bordo di un treno o sui tetti di San Pietroburgo: i luoghi più insoliti dove sposarsi in Russia Promettersi amore eterno fra squali, giraffe o tra i passeggeri di un treno: sono solo alcune delle curiose location dove coppie di sposi si sono giurate amore eterno ...

