A Delhi è stato imposto un lockdown di una settimana | a causa della più grave ondata di coronavirus in India dall’inizio della pandemia

Ultime Notizie dalla rete : Delhi stato

ANSA Nuova Europa

Nelle ultime 24 ore in India sono stati rilevati 259.170 nuovi casi di contagio da coronavirus. A riferirlo è il ministero della Salute di Nuova Delhi, precisando che i casi totali di infezioni sono così saliti a 15.321.089. E' stato reso noto inoltre che i decessi da Covid-19 sono stati 1.761. Delhi entra in lockdown da questa sera per una settimana: lo ha annunciato poche ore fa il governo. Il traguardo è stato raggiunto nei giorni in cui nel mondo si sono superati i tre milioni di morti.