1 minuto in Borsa 20 aprile 2021 (Di martedì 20 aprile 2021) (TeleBorsa) – Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. In buona evidenza a Milano il comparto vendite al dettaglio, con un +1,08% sul precedente. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto viaggi e intrattenimento (-3,29%). Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +104 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,79%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicati in Regno Unito il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, pari a 10.100 unità, e il dato sul Tasso di Disoccupazione, che si attesta su 4,9%. Domani, nel Regno Unito l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. Negli Stati Uniti sempre domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. Si attende ...

