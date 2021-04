Xbox Series X S a sorpresa meglio di PS5! Nel 2020 i giocatori italiani hanno giocato di più sulle next-gen Xbox

(Di lunedì 19 aprile 2021) Stando a quanto emerso da un interessante report di IIDEA, l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, ipassato più ore a giocare suX/S che su PS5 nel. In media, ispendono 6,9 ore a settimana sui videogiochi e PS4 è risultata la console più popolare con una media di 6,3 ore. Le nuove console targate Microsoft,una media di 4,2 ore a settimana, mentre PS5 3,3 ore.One, invece, è ferma a 3,7 ore settimanali, mentre su Switch gli utentispeso 4,7 ore. Leggi altro...

