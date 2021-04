Wta Istanbul 2021, stop per pioggia: sospese Pavlyuchenkova-Potapova e Wang-Gasanova (Di lunedì 19 aprile 2021) Il maltempo ha frenato i match di primo turno del Wta di Istanbul 2021, causando disagi alla programmazione del torneo. Pavlyuchenkova-Potapova e Wang-Gasanova sono state momentaneamente sospese per la pioggia abbattutasi sulla terra rossa turca, impraticabile a causa dell’intensità delle precipitazioni. Le sfide non riprenderanno prima delle ore 16.30, qualora il tempo peraltro consenta un rientro in campo entro la giornata di lunedì 19 aprile. Gli incontri posteriori a quelli sopra citati saranno riprogrammati, con un delay minimo di 30 minuti rispetto all’orario previsto. Di seguito tutti gli aggiornamenti. GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ORE 15.50 – SOSPENSIONE UFFICIALE PER pioggia SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Il maltempo ha frenato i match di primo turno del Wta di, causando disagi alla programmazione del torneo.sono state momentaneamenteper laabbattutasi sulla terra rossa turca, impraticabile a causa dell’intensità delle precipitazioni. Le sfide non riprenderanno prima delle ore 16.30, qualora il tempo peraltro consenta un rientro in campo entro la giornata di lunedì 19 aprile. Gli incontri posteriori a quelli sopra citati saranno riprogrammati, con un delay minimo di 30 minuti rispetto all’orario previsto. Di seguito tutti gli aggiornamenti. GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ORE 15.50 – SOSPENSIONE UFFICIALE PERSportFace.

Advertising

sportface2016 : #WtaIstanbul, match sospesi per pioggia: tutti gli aggiornamenti - zazoomblog : WTA Istanbul 2021 Sara Errani cede in due set ad Ana Konjuh nel 1° turno sulla terra turca - #Istanbul #Errani… - Deiana_Luca9 : RT @WeAreTennisITA: Errani ? Cede subito al primo turno del torneo di Istanbul Sara Errani. La 33enne, n. 112 del ranking, è stata sconfit… - WeAreTennisITA : Errani ? Cede subito al primo turno del torneo di Istanbul Sara Errani. La 33enne, n. 112 del ranking, è stata sco… - RaiSport : ?? #Errani subito eliminata nel torneo di #Istanbul La romagnola è stata sconfitta in due set dalla croata… -