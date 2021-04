Vaccino Covid a ragazzi e bambini, spunta la data delle vaccinazioni per i più giovani: l’ipotesi del Cts (Di lunedì 19 aprile 2021) Vaccino per ragazzi e bambini, si pensa già al futuro della campagna vaccinale anti Covid che nei prossimi mesi riguarderà anche i più giovani. Al momento infatti sono ancora in corso le sperimentazioni sulle fasce di popolazione Under 16 che, c’è da dire, sono anche quelle meno colpite dal virus soprattutto per ciò che riguarda lo sviluppo della malattia grave. Ciò non toglie che nel programma vaccinale entreranno anche ragazzi e bambini e in Italia si iniziano a fare già le prime ipotesi. Ad ora però gli anziani, coloro che, purtroppo risentono maggiormente del Covid specie in termine di terapie intensive e soprattutto decessi, hanno la priorità. Leggi anche: Quando potremo togliere la mascherina e quando torneremo alla normalità: ecco cosa dicono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 aprile 2021)per, si pensa già al futuro della campagna vaccinale antiche nei prossimi mesi riguarderà anche i più. Al momento infatti sono ancora in corso le sperimentazioni sulle fasce di popolazione Under 16 che, c’è da dire, sono anche quelle meno colpite dal virus soprattutto per ciò che riguarda lo sviluppo della malattia grave. Ciò non toglie che nel programma vaccinale entreranno anchee in Italia si iniziano a fare già le prime ipotesi. Ad ora però gli anziani, coloro che, purtroppo risentono maggiormente delspecie in termine di terapie intensive e soprattutto decessi, hanno la priorità. Leggi anche: Quando potremo togliere la mascherina e quando torneremo alla normalità: ecco cosa dicono ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, per riaprire senza errori mascherine anche dopo il vaccino. il virologo Francesco Broccolo, dell'Università… - HuffPostItalia : Vaccino Covid e reazioni avverse: Pfizer supera AstraZeneca per numero di segnalazioni - RegioneLazio : Certificazione vaccinale: la nostra è la prima regione in Italia a rilasciarlo con dati anagrafici, prima e seconda… - artvsoul : ma una persona asmatica può prenotare per il vaccino anti covid? - Natale_natalin0 : RT @creuscher: Domani mi vaccino. È il mio turno. Ancora non ci posso credere. L’inizio della fine di un incubo. Un’emozione incredibile, g… -