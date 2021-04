Usa. Tre morti per una sparatoria in Texas: ricercato un ex poliziotto (Di lunedì 19 aprile 2021) L'ipotesi della polizia è quella di un episodio domestico isolato, le vittime "erano tutte note al sospettato" Leggi su rainews (Di lunedì 19 aprile 2021) L'ipotesi della polizia è quella di un episodio domestico isolato, le vittime "erano tutte note al sospettato"

