Tesla si schianta in curva e uccide due persone. Ma alla guida non c’era nessuno (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono due le vittime causate dal tremendo schianto di una Tesla contro un albero. alla guida del veicolo non c’era nessuno. Ancora vittime della strada. Doppio lutto in Texas. Due persone sono morte a bordo di una Tesla. Stando alle ricostruzioni degli agenti di Polizia – riporta l’Ansa – alla guida del veicolo non ci sarebbe stato nessuno. L’automobile stava viaggiando ad alta velocità a nord di Houston quando non ha preso una curva si è schiantato contro un albero. Dopo il violento impatto ha preso fuoco. Non c’è stato nulla da fare per i due passeggeri a bordo che sono morti sul colpo. Quando gli agenti sono arrivati sul luogo dell’incidente, una delle due ... Leggi su formatonews (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono due le vittime causate dal tremendo schianto di unacontro un albero.del veicolo non. Ancora vittime della strada. Doppio lutto in Texas. Duesono morte a bordo di una. Stando alle ricostruzioni degli agenti di Polizia – riporta l’Ansa –del veicolo non ci sarebbe stato. L’automobile stava viaggiando ad alta velocità a nord di Houston quando non ha preso unasi èto contro un albero. Dopo il violento impatto ha preso fuoco. Non c’è stato nulla da fare per i due passeggeri a bordo che sono morti sul colpo. Quando gli agenti sono arrivati sul luogo dell’incidente, una delle due ...

