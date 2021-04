Superlega, Milan, Inter e Juve annunciano che intendono restare nella Serie A (Di lunedì 19 aprile 2021) L’assemblea straordinaria di Serie A convocata per discutere della Superlega è appena terminata. Erano presenti tutti e 20 i club, comprese, quindi, Juventus, Inter e Milan, le tre big della Serie A che hanno aderito alla Superlega. I tre club, scrive Nicolò Schira su Twitter, hanno ribadito l’intenzione di partecipare regolarmente alla Serie A. La Superlega prenderà il posto della Champions League. Terminata la riunione straordinaria della #Lega di #SerieA, in cui le big della #SuperLeague (Inter, ACMilan e Juventus) hanno ribadito l’intenzione di continuare a partecipare regolarmente alla Serie A come sempre accaduto finora. La Super Lega prenderà ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) L’assemblea straordinaria diA convocata per discutere dellaè appena terminata. Erano presenti tutti e 20 i club, comprese, quindi,ntus,, le tre big dellaA che hanno aderito alla. I tre club, scrive Nicolò Schira su Twitter, hanno ribadito l’intenzione di partecipare regolarmente allaA. Laprenderà il posto della Champions League. Terminata la riunione straordinaria della #Lega di #A, in cui le big della #SuperLeague (, ACntus) hanno ribadito l’intenzione di continuare a partecipare regolarmente allaA come sempre accaduto finora. La Super Lega prenderà ...

