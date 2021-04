**Superlega: Gianmarco Tognazzi, 'troppo repentina, esito campionato perderebbe senso'** (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Premesso che è difficile capire quali siano le reali motivazioni, è un tentativo che da una parte può essere affascinante, l'idea che le squadre più forti d'Europa si sfidino tra di loro. Però può esserlo i primi anni, ma poi non diventa un po' monotono dal punto di vista dell'intrattenimento? E poi, non va ad escludere le variabili? L'Atalanta, o l'Ajax, o le squadre serbe, croate, belghe e così via. Non vorrei diventasse limitativo nel confronto con le altre realtà calcistiche". Gianmarco Tognazzi, super tifoso milanista, analizza così con l'Andkronos l'annuncio della Superlega europea. "La mia paura -spiega Tognazzi- è che possa togliere appeal anche alle squadre stesse. Se veramente vogliono partire da agosto del 2021, mi chiedo: al Milan o all'Inter che cosa gliene frega di arrivare ai primi posti? A ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Premesso che è difficile capire quali siano le reali motivazioni, è un tentativo che da una parte può essere affascinante, l'idea che le squadre più forti d'Europa si sfidino tra di loro. Però può esserlo i primi anni, ma poi non diventa un po' monotono dal punto di vista dell'intrattenimento? E poi, non va ad escludere le variabili? L'Atalanta, o l'Ajax, o le squadre serbe, croate, belghe e così via. Non vorrei diventasse limitativo nel confronto con le altre realtà calcistiche"., super tifoso milanista, analizza così con l'Andkronos l'annuncio della Superlega europea. "La mia paura -spiega- è che possa togliere appeal anche alle squadre stesse. Se veramente vogliono partire da agosto del 2021, mi chiedo: al Milan o all'Inter che cosa gliene frega di arrivare ai primi posti? A ...

