Superlega | Dfb ‘prende una posizione chiara’ contro questo progetto’

(Di lunedì 19 aprile 2021) Berlino, 19 apr. (Adnkronos) – La Federcalcio tedesca (Dfb) respinge i piani dei club per formare unaeuropea e con essa sostiene ladell’organo di governo Uefa e degli organismi nazionali di calcio in Inghilterra, Italia e Spagna. La Dfb ha dichiarato in un comunicato di “prendere unachiarail concetto di una Super League europea”, pianificata da 12 club inglesi, italiani e spagnoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.