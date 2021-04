Simona Ventura, dopo Bettarini la riscoperta dell’amore con Terzi (Di lunedì 19 aprile 2021) Ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Simona Ventura ha ripercorso parte della sua infanzia, in montagna dai nonni, ma soprattutto si è confessata sui grandi amori della sua vita, da Stefano Bettarini all’attuale compagno Giovanni Terzi. Parla di sé come una persona poco carismatica ma grintosa, sempre in grado di vedere il bello nelle persone. Anche in Bettarini, nonostante i tradimenti e la fine della loro storia d’amore. “Ero una bambina molto timida, lo sport è stato la mia salvezza. Ero cagionevole di salute, vivevo in montagna coi nonni. La mia famiglia per me è importantissima.” E in effetti si definisce una mamma chioccia, con i figli – Niccolò e Giacomo – avuti dall’ex marito, Stefano Bettarini. Ma è su Giovanni Terzi che si lascia ... Leggi su dilei (Di lunedì 19 aprile 2021) Ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno,ha ripercorso parte della sua infanzia, in montagna dai nonni, ma soprattutto si è confessata sui grandi amori della sua vita, da Stefanoall’attuale compagno Giovanni. Parla di sé come una persona poco carismatica ma grintosa, sempre in grado di vedere il bello nelle persone. Anche in, nonostante i tradimenti e la fine della loro storia d’amore. “Ero una bambina molto timida, lo sport è stato la mia salvezza. Ero cagionevole di salute, vivevo in montagna coi nonni. La mia famiglia per me è importantissima.” E in effetti si definisce una mamma chioccia, con i figli – Niccolò e Giacomo – avuti dall’ex marito, Stefano. Ma è su Giovanniche si lascia ...

