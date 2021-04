Recensione Samsung Galaxy A52 | tutto quello che serve al giusto prezzo

Leggi su wired

(Di lunedì 19 aprile 2021) Si può puntare in alto e volere, a caro, un oggetto premium, oppure si può scegliere in modo più pragmatico e mettersi in tasca uno smartphone che hachesenza dover sacrificare quasi uno stipendio mensile. IlA52 gioca la carta della concretezza, limitando al massimo le rinunce. Insomma, uno smartphone di fascia media convincente e completo che si porta in dote anche un buon design e dimensioni accettabili anche per le piccole borsette. Il look è decisamente giovanile, specialmente le versioni colorate come quella azzurra della nostra prova, ma in mano la sensazione è quella di avere un oggetto ben progettato e assemblato. In modo particolare risulta particolarmente azzeccata la scocca posteriore in policarbonato che avvolge il reparto imaging ...