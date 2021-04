Pino Maniaci assolto e ignorato dai media. Perché la sua non è una storia minore (Di lunedì 19 aprile 2021) 22 aprile 2016. “I Siciliani riaffermano la loro piena fiducia e solidarietà a Pino Maniaci e alla redazione di Telejato. Non è la prima volta – Giuseppe Fava, PepPino Impastato, Titta Scidà – che l’antimafia viene colpita da accuse rivelatesi successivamente infondate e spesso pretestuose. Nel momento in cui la falsa “antimafia” degli affari (Montante, Costanzo, Lo Bello) viene sempre più smascherata dalle inchieste dell’antimafia vera, non è inutile ricordare queste semplici, ma non peregrine verità”. * * * 8 aprile 2021. “Il giornalista Pino Maniaci è assolto con formula piena dall’accusa di estorsione”. * * * La storia compresa fra queste due date ha una certa importanza nella storia del giornalismo italiano. Pino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) 22 aprile 2016. “I Siciliani riaffermano la loro piena fiducia e solidarietà ae alla redazione di Telejato. Non è la prima volta – Giuseppe Fava, PepImpastato, Titta Scidà – che l’antimafia viene colpita da accuse rivelatesi successivamente infondate e spesso pretestuose. Nel momento in cui la falsa “antimafia” degli affari (Montante, Costanzo, Lo Bello) viene sempre più smascherata dalle inchieste dell’antimafia vera, non è inutile ricordare queste semplici, ma non peregrine verità”. * * * 8 aprile 2021. “Il giornalistacon formula piena dall’accusa di estorsione”. * * * Lacompresa fra queste due date ha una certa importanza nelladel giornalismo italiano....

Intervista a Pino Maniaci, assolto dall'accusa di estorsione di Michele Bruno - La nostra Direttrice Palmira Mancuso ha intervistato l'ex Direttore della rete televisiva Telejato, Pino Maniaci, che era stato accusato di estorsione e diffamazione ai danni di alcuni amministratori locali, assolto dalla prima accusa e condannato invece per la seconda.

