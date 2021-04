Palermo, torna l’incubo Covid-19: un calciatore rosanero positivo al Coronavirus. Tamponi e test per tutta la squadra, i dettagli (Di lunedì 19 aprile 2021) L'incubo Covid-19 torna ad insinuarsi dalle parti di Viale del Fante.Con una nota diramata sul sito ufficiale, il club rosanero ha reso nota la positività al Coronavirus di un calciatore tra i tesserati della società di proprietà di Hera Hora. Di seguito il comunicato in questione. "Il Palermo FC comunica che oggi è stata riscontrata una positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il calciatore in questione è stato immediatamente posto in isolamento mentre il resto del gruppo è stato sottoposto a test con tampone molecolare e test sierologico, nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza". Leggi su mediagol (Di lunedì 19 aprile 2021) L'incubo-19ad insinuarsi dalle parti di Viale del Fante.Con una nota diramata sul sito ufficiale, il clubha reso nota la positività aldi untra i tesserati della società di proprietà di Hera Hora. Di seguito il comunicato in questione. "IlFC comunica che oggi è stata riscontrata una positività al-19 all’interno del gruppo. Ilin questione è stato immediatamente posto in isolamento mentre il resto del gruppo è stato sottoposto acon tampone molecolare esierologico, nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza".

