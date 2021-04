Milan, Pioli sorride: Calabria torna ad allenarsi con il gruppo (Di lunedì 19 aprile 2021) Davide Calabria è pronto a tornare per questo finale di stagione del Milan: il terzino oggi si è allenato in gruppo Una bella notizia da Milanello per Stefano Pioli: Davide Calabria è tornato ad allenarsi totalmente in gruppo e sarà nuovamente a disposizione del tecnico rossonero a partire dalla sfida di mercoledì prossimo a San Siro contro il Sassuolo. Il laterale destro difficilmente partirà titolare, ballottaggio Kalulu-Dalot in corso, ma sarà arruolabile dal primo minuto per la delicata sfida contro la Lazio del prossimo 26 aprile. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Davideè pronto are per questo finale di stagione del: il terzino oggi si è allenato inUna bella notizia daello per Stefano: Davideto adtotalmente ine sarà nuovamente a disposizione del tecnico rossonero a partire dalla sfida di mercoledì prossimo a San Siro contro il Sassuolo. Il laterale destro difficilmente partirà titolare, ballottaggio Kalulu-Dalot in corso, ma sarà arruolabile dal primo minuto per la delicata sfida contro la Lazio del prossimo 26 aprile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

