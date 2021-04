Meloni da Draghi: “Stop coprifuoco e pagare Cig ogni mese” (Di lunedì 19 aprile 2021) Sulle riaperture “chiediamo al governo un cambio di paradigma. Per noi non è nelle prerogative del governo italiano stabilire se e quando i cittadini possono uscire di casa o tenere aperta la loro attività”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, al termine dell’incontro sul Recovery a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi in cui, spiega, si è parlato anche del tema delle aperture. “Le norme possono essere anche stringenti – riconosce Meloni – se non bastano due metri se ne mettono cinque. Ma la norma deve essere generale e riguardare tutti. Il governo si deve assumere la responsabilità dei protocolli ma dopo più di un anno non si può più consentire che il governo stabilisca chi può fare o non fare qualcosa. Cose come il coprifuoco, che non c’entrano niente con la lotta al contagio, per Fdi non si ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 aprile 2021) Sulle riaperture “chiediamo al governo un cambio di paradigma. Per noi non è nelle prerogative del governo italiano stabilire se e quando i cittadini possono uscire di casa o tenere aperta la loro attività”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia, al termine dell’incontro sul Recovery a Palazzo Chigi con il premier Marioin cui, spiega, si è parlato anche del tema delle aperture. “Le norme possono essere anche stringenti – riconosce– se non bastano due metri se ne mettono cinque. Ma la norma deve essere generale e riguardare tutti. Il governo si deve assumere la responsabilità dei protocolli ma dopo più di un anno non si può più consentire che il governo stabilisca chi può fare o non fare qualcosa. Cose come il, che non c’entrano niente con la lotta al contagio, per Fdi non si ...

