(Di lunedì 19 aprile 2021) L’e laSuri in uno scatto recente (Photo by Gotham/GC Images) Non è certo la più social delle mamme, Katie Holmes. Sul suo profilo Instagram sono pochissime le foto e i post dedicatiSuri Cruise. Eppure, il 18 aprile di ogni anno, il suo pensiero è tutto per la sua bambina ormai adolescente. E anche quest’anno mamma Katie non poteva che augurarle buon compleanno sui social. Con tanto di foto inedite di madre e. Lo stile di Katie Holmes guarda le foto ...

Advertising

IOdonna : L'attrice sfoglia l'album e dei ricordi e condivide alcuni scatti insieme alla figlia: «Non posso credere che tu ab… -

Ultime Notizie dalla rete : attrice sfoglia

MadMass.it

gallery The Days of Abandonment di HBO non è che l'ennesima dimostrazione dell'amore che ... HBO e TIMvision, vedremo presto anche The Lost Daughter, il primo film diretto dall'...... finalmente la produzione ingrana grazie a un ingaggio non da poco, quello dell'e ...gallery Ancora poche le notizie sulla trama del nuovo Indy, che arriva a tredici anni da Indiana ...L'attrice sfoglia l'album e dei ricordi e condivide alcuni scatti insieme alla figlia: «Non posso credere che tu abbia già 15 anni» ...C’è un colpo di scena nella vicenda della scomparsa di Mauro Romano, il bambino sparito 44 anni fa a Racale, in provincia di Lecce. Il caso è tornato sotto i riflettori da qualche mese, da quando è em ...