Lady Gaga nel Guinness World Records per un importante primato

Dopo l'enorme successo ottenuto con The Fame (The Fame Monster) e Born This Way, Lady Gaga ha avuto un periodo di "ridimensionamento" del suo fenomeno, ma è tornata col botto con A Star is Born. Il film con Bradley Cooper non le è valso "solo" un Oscar, ma anche il ritorno sulla cresta dell'onda e adesso anche una menzione nel Guinness World Records. Grazie alle vendite conteggiate fino al 2020 di Shallow, adesso la Germanotta è la prima donna ad avere 4 singoli che hanno venduto più di 10 milioni di copie l'uno. Just Dance, Poker Face, Bad Romance e Shallow, queste sono le grandi hit che le hanno permesso di conquistare questo importante primato.

