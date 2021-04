Isolde Kostner quell’incidente che l’ha cambiata: cos’è successo? (Di lunedì 19 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Isolde Kostner, famosa per essere stata una ex sciatrice alpina italiana, è tra i concorrenti de ‘L’Isola dei famosi‘: quell’incidente che le ha cambiato la vita Isolde Kostner è stata una famosa sciatrice alpinista italiana, oggi è a ‘L’Isola dei famosi‘; qualche tempo fa la sportiva ha raccontato un passato incidente: ecco cos’era successo. Come sicuramente Leggi su youmovies (Di lunedì 19 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., famosa per essere stata una ex sciatrice alpina italiana, è tra i concorrenti de ‘L’Isola dei famosi‘:che le ha cambiato la vitaè stata una famosa sciatrice alpinista italiana, oggi è a ‘L’Isola dei famosi‘; qualche tempo fa la sportiva ha raccontato un passato incidente: ecco cos’era. Come sicuramente

Advertising

missbuonanotte : Se Isolde Kostner è Giordana Angi per via dei capelli a spazzola, Io che ho i capelli lunghi chi sono? La Monna Lisa? - missbuonanotte : Quindi Isolde Kostner sarebbe Giordana Angi perché c'ha i capelli corti? Okay. - LauraFRomagnosi : @ily7687 @SimonaMattei8 Alcuni voti non sono del branco, poi la Kostner non avrebbe votato mai Beatrice, e Beatrice mai Isolde. - Trash07079990 : MA SCUSATE QUINDI ISOLDE KOSTNER COMODINO CONFIRMED? #isola - NicoloC__ : In tutto ciò Isolde Kostner ha già battuto il record di trasparenza di Carlotta Dell'Isola al GF ?? #Isola -