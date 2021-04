"Il ritmo lento delle lumache mi ha salvato" (Di lunedì 19 aprile 2021) Martino Crespi a 57 anni era un uomo di corsa intorno al mondo: un evento ogni due giorni con i grandi brand del lusso, 6 milioni di fatturato. Ora sta con le lumache. Che non sono lente come si pensa,... Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Martino Crespi a 57 anni era un uomo di corsa intorno al mondo: un evento ogni due giorni con i grandi brand del lusso, 6 milioni di fatturato. Ora sta con le. Che non sono lente come si pensa,...

