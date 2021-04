Il mare è per tutti a Lignano Sabbiadoro: i team inclusivi Sea4All in regata (Di lunedì 19 aprile 2021) Sea4All annuncia che i team inclusivi Tiliaventum saranno presenti per la prossima regata dei 2 Golfi nelle acque lignanesi dal 23 al 25 aprile. Sea4All è il nome delle diversificate iniziative inclusive che fanno vivere il mare a tutti da protagonisti a Lignano Sabbiadoro grazie alla locale associazione sportiva Tiliaventum che dispone, tra l’altro, di un mezzo a vela, Càpita, accessibile e performante. Il periodo Covid certo non favorisce le relazioni e le attività, ma regate ed eventi sportivi di rilievo, con le dovute cautele ed accorgimenti, possono svolgersi e così i team inclusivi Tiliaventum saranno presenti per la prossima regata dei 2 Golfi nelle acque lignanesi dal 23 al ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 19 aprile 2021)annuncia che iTiliaventum saranno presenti per la prossimadei 2 Golfi nelle acque lignanesi dal 23 al 25 aprile.è il nome delle diversificate iniziative inclusive che fanno vivere ilda protagonisti agrazie alla locale associazione sportiva Tiliaventum che dispone, tra l’altro, di un mezzo a vela, Càpita, accessibile e performante. Il periodo Covid certo non favorisce le relazioni e le attività, ma regate ed eventi sportivi di rilievo, con le dovute cautele ed accorgimenti, possono svolgersi e così iTiliaventum saranno presenti per la prossimadei 2 Golfi nelle acque lignanesi dal 23 al ...

